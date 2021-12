So lief die erste Corona-Impfung für Kinder in der Kinderklinik

Freuen sich über einen erfolgreichen Impfstart für Kinder im Delme Klinikum Delmenhorst: Noelle im Sande und Dr. med. Matthias Viemann.

Tomke Hammerl/DKD

Delmenhorst. In Delmenhorst werden jetzt auch Kinder von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft. Der Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Matthias Viemann, zieht ein Resümee über den ersten Impftermin.

„Das hat heute ganz hervorragend geklappt.“ So lautet das Fazit von Dr. Matthias Viemann, Chefarzt der Kinderklinik am Delme-Klinikum Delmenhorst (DKD), über den ersten Corona-Impftermin in der Kinderambulanz für Kinder zwischen fünf u