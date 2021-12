Diese Bäcker in Delmenhorst und Ganderkesee haben Silvester und Neujahr geöffnet

An Neujahr bleiben fast alle Bäckereien geschlossen. Einige sind sogar noch am 2. Januar nicht geöffnet.

Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Delmenhorst/Ganderkesee. Wer an Silvester oder zu seinem Neujahrsfrühstück frische Brötchen möchte, muss auf die Öffnungszeiten der Bäckereien achten. Hier gibt es eine Übersicht, welche Filialen geöffnet haben.

An Silvester haben die Cafés der Bäckerei Konditorei Krützkamp sowie der Backshop an der Nutzhorner Straße von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Alle anderen Backshops verkaufen von 6 bis 12 Uhr frische Brötchen. Am 1. Januar 2021 sind alle Filialen g