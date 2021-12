Frische Brötchen an den Feiertagen: So öffnen die Bäcker

Am ersten und zweiten Weihnachtstag bleiben die meisten Bäcker geschlossen.

imago images/ Karina Hessland

Delmenhorst/ Ganderkesee. An den Weihnachtsfeiertagen gelten in fast allen Bäckereien in Delmenhorst und Ganderkesee geänderte Öffnungszeiten. In der Regel ist nur an Heiligabend geöffnet.

Kuchen, Brötchen oder Kekse: Wer an den Feiertagen Gebäck kaufen möchte, muss auf die Öffnungszeiten achten. Hier gibt es eine Übersicht, welche Bäckereien an Weihnachten geöffnet haben.An Heiligabend haben die Cafés der Bäckerei Konditorei