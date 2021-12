Die Tannenbäume vom Delmenhorster Weihnachtsmarkt werden am 22. Dezember verschenkt.

Symbolfoto: imago images / Patrick Nowak

Delmenhorst. Wer noch keinen Weihnachtsbaum hat, kann am 22. Dezember auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt fündig werden.

Auch in diesem Jahr werden die auf dem Weihnachtsmarkt stehenden Tannenbäume laut einer Mitteilung der Stadt Delmenhorst kostenlos an Interessierte verschenkt. Baum nach Absprache aussuchenWer möchte, kann sich am letzten Tag