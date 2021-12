Polizei zieht betrunkenen Raser in Delmenhorst aus dem Verkehr

Ein betrunkener Raser wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei festgestellt.

Symbolfoto: Uli Deck / dpa

Delmenhorst. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Adelheider Straße haben Polizisten am Mittwoch einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der nicht nur zu schnell unterwegs war.

Die Polizei hat am Mittwochabend Geschwindigkeitsmessungen auf der Adelheider Straße in Delmenhorst durchgeführt. Laut einer Mitteilung wurde dabei gegen 22.50 Uhr ein Autofahrer mit 90 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 km/h in gesch