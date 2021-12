Diese Ärzte in der Region impfen auch praxisfremde Patienten

Die KVN will Hausärzte in Niedersachsen bei den Booster-Impfungen entlasten. Insgesamt 180 Praxen impfen jetzt auch praxisfremde Patienten. Darunter auch zwei Ärzte in Delmenhorst.

Ute Stollreiter

Delmenhorst/ Ganderkesee. Die KVN bietet den überlasteten Arztpraxen in Niedersachsen Hilfe beim Impfen an. 180 Praxen weiten ihr Impfangebot aus, auch in Delmenhorst und Ganderkesee.

Für die Hausärzte in Delmenhorst sind die Corona-Impfungen eine große Herausforderung. In der Regel impfen die Praxen nur ihre eigenen Patienten. Hat der eigene Hausarzt keine Termine mehr, bleibt vielen nur die Möglichkeit, sich in einem d