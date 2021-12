Zahl der Elektroautos in Delmenhorst steigt rasant in die Höhe

E-Autos werde als reine Stromer wie als Hybride in Delmenhorster immer beliebter.

imago images / Martin Bäuml

Delmenhorst. Tesla Model 3, VW e-up oder Renault Zoe lassen grüßen: Die Zahl der E-Autos ist in Delmenhorst im vergangenen Jahr enorm gestiegen. Und was das Parken angeht, haben sie in der Stadt ziemliche Vorteile.

E-Autos sind stark im Kommen. Üppige Förderprämien machen Autokäufern die Entscheidung etwas leichter, sich ein im Vergleich mit neuen Verbrennern oft teureres E-Auto zu anzuschaffen. Der Trend zum Stromer ist eindeutig – und zeichnet