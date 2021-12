Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist wieder gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist wieder gesunken. Im Niedersachsen-Vergleich liegt die Stadt jetzt im Mittelfeld.

Lange stand Delmenhorst in den vergangenen Wochen über dem landesweiten Inzidenzwert in Niedersachsen. Dort steht die Stadt zwar am Mittwoch nach 13 neu gemeldeten Corona-Fällen und einem leicht auf 179,3 gesunkenem Inzidenzwert noch immer,