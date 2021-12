Das Weihnachtshaus der Familie Borchart in Delmenhorst ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Delmenhorst. Am Weihnachtshaus von Sven und Martina Borchart in Delmenhorst erstrahlen in der Vorweihnachtszeit jeden Abend rund 60.000 Lämpchen. Fast wäre das Haus in diesem Jahr dunkel geblieben.

Die Brechtstraße ist an elf Monaten im Jahr eine unscheinbare kleine Nebenstraße im Norden von Delmenhorst. Doch wenn der erste Advent ansteht, wird sie plötzlich zur prominenten Adresse. Hier steht das Weihnachtshaus der Familie Borchart.