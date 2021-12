Mehrfamilienhaus bleibt nach Brandserie in Düsternort unbewohnbar

Verbranntes Mobiliar vor dem Mehrparteienhaus und Rußspuren an der Fassade zeugen vom Brand an der Düsternortstraße 116. Das gelbe Siegel an der Tür zeigt, dass die Polizei am Brandort noch ermittelt.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Am Tag nach den drei Bränden mit sechs Verletzten in Düsternort können etliche Bewohner noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, Anwohner sind beunruhigt.

Drei Feuer in kurzem Abstand, die Brandorte in Düsternorter Mehrfamilienhäusern liegen nur wenige hundert Meter auseinander: Dass die Polizei nach ersten Ermittlungen von vorsätzlicher Brandlegung ausgeht, bestätigte, was Anwohner