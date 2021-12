Was steckt hinter den Delmenhorster Impfprotesten?

Am Freitag kam es zu einem ersten Protestzug durch die Delmenhorster Innenstadt, wie hier an der Bahnhofstraße.

Svana Kühn

Delmenhorst. In Delmenhorst sind an zwei Tagen Hunderte durch die Stadt gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Was steckt hinter der Gruppe? Und welche Rolle spielen die "Freien Niedersachsen"?

Auffällig im Straßenbild sind sie allemal, in sozialen Netzwerken werden sie rege diskutiert: Die Rede ist von den Corona-Spaziergängen, zu denen sich 100 bis 200 Menschen zusammengeschlossen haben und von denen es in Delmenhorst nach