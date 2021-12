Drei Brände in Düsternort: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach drei mutmaßlichen Brandstiftungen in Düsternort musste die Feuerwehr mehrere Personen über die Drehleiter aus ihren Wohnungen retten.

Nonstopnews

Delmenhorst. Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Montagabend in Delmenhorst-Düsternort. Insgesamt gab es innerhalb kurzer Zeit drei Feuer im Stadtteil. Die Polizei spricht von sechs Verletzten.

Bei einem ausgedehnten Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Delmenhorster Stadtteil Düsternort sind am Montagabend mehrere Bewohner durch Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden. An der Einsatzstelle war zunächst von acht Verletzten -