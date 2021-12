Was Anwohner nach Abbruch der Delmenhorster Stadionhalle erwartet

Die Tage der alten Stadion-Sporthalle in Düsternort sind gezählt.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Die alte baufällige Stadionhalle in Delmenhorst wird bald abgerissen. Doch was folgt an dem Standort als künftige Nutzung?

Was erwartet Düsternorter Bewohner, wenn die baufällige Stadionhalle eines Tages abgerissen ist und Platz macht für eine neue Nutzung des Geländes? Die Stadt weicht dieser Frage derzeit aus und will den Bedarf an dem Standort nicht übe