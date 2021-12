Adolf Waasner hat sich am Eröffnungstag am Impfzentrum an der Breslauer Straße boostern lassen.

Svana Kühn

Delmenhorst. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben das Deutsche Rote Kreuz und die Stadtverwaltung ein neues Impfzentrum an der Breslauer Straße in Betrieb genommen. So verlief der Eröffnungstag.

Delmenhorst hat jetzt ein "Impfzentrum light" – kleiner als sein Vorgänger an der Sporthalle Am Wehrhahn, aber ein Impfzentrum nichtsdestotrotz. Am Montag, 13. Dezember, ist an der Breslauer Straße 41 in Düsternort der Startschuss gefallen.