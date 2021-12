Sie verkauften fleißig Lose: Adelina Kunz, Ömer Ozcelik und Irina Hammerschmidt.

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst. Rund 20 Ehrenamtliche aus Delmenhorst haben sich zusammengetan und den "Winterzauber im Fabrikhof" organisiert. Die Lose waren besonders begeht.

"Die Puzzles und Spielsachen sind schon alle weg", erklärt Marvin Krüger, "in einem Paket wissen wir gar nicht, was darin ist - vermutlich der Hauptgewinn!" Sein Freund Jan Büsselmann deutet auf einen riesigen Kasten, der liebevoll in Gesch