Weihnachtsmarkt in Delmenhorst bleibt bis 22. Dezember geöffnet

Der Delmenhorster Weihnachtsmarkt 2021 wird früher als ursprünglich geplant abgebaut.

Thomas Breuer

Delmenhorst . Jetzt ist es amtlich: Der Delmenhorster Weihnachtsmarkt bleibt auch über den dritten Advent hinaus geöffnet. Abgebaut wird trotzdem früher.

Es war eine kontroverse und hart geführte Sitzung der am Delmenhorster Weihnachtsmarkt beteiligten Schausteller, an deren Ende am Sonntagvormittag nach dreimaliger Abstimmung ein knappes Votum stand. Die gefällte Entscheidung besagt laut Ma