Feuer verursacht hohen Schaden an Einfamilienhaus in Delmenhorst

In diesem Haus an der Jägerstraße in Delmenhorst ist das Feuer ausgebrochen.

Polizei

Delmenhorst. In Delmenhorst ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand eines Einfamilienhauses an der Jägerstraße hoher Sachschaden entstanden. Die Bewohner blieben unverletzt.

Laut Polizei brach das Feuer gegen 3 Uhr aus. Demnach nahm der 32-jährige Bewohner der Wohnung im Obergeschoss einen akustischen Brandmeldealarm wahr, der von der Wohnung im Erdgeschoss ausging. Zusammen mit seiner gleichaltrige