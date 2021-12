Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst laut Stadt noch bei 183,2

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert am Sonntag kräftig nach unten gegangen.

Melanie Hohmann

Es ist ein drastischer Rückgang: Der Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Sonntag erheblich zurückgegangen. Lag der Wert (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100.00 Einwohner) laut Daten der Robert Koch-Ins