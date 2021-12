dwfg liefert für Delmenhorster Kaufleute an Kunden aus

Die Weihnachtswichtel der dwfg bieten den Innenstadt-Kaufleuten in der Vorweihnachtszeit einen mobilen Lieferservice an.

dwfg

Delmenhorst. Für die gebeutelten Innenstadtkaufleute will die dwfg nun als Weihnachtswichtel Gutes tun und bietet diesen in der Vorweihnachtszeit mobile Unterstützung an.

Um den Einzelhandel in der Delmenhorster Innenstadt gezielt zu unterstützen, bietet die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) während der Vorweihnachtszeit eine mobile Unterstützung für die hiesigen Citygeschäfte an und hil