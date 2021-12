Der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn gilt ab dem 12. Dezember.

Christoph Hardt / imago images

Delmenhorst. Die Deutsche Bahn baut ihr Angebot an Fernverkehrszügen an die Nordseeküste mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag aus. Der Bahnhof in Delmenhorst ist davon allerdings nur in Einzelfällen betroffen.

Im Dezember steht bei der Deutschen Bahn jedes Jahr der Fahrplanwechsel an. Abfahrts- und Ankunftszeiten werden verändert, neue Verbindungen kommen hinzu, eingesetzte Züge wechseln. Auch der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für das kommende