In einem Online-Vortrag will Moritz Becker Hintergrundwissen für Strategien zur Unterscheidung zwischen Fakten und Meinung, Wahrheit und Lüge sowie Debatte und Hass in sozialen Netzwerken vermitteln.

Die Verbreitung von Unwahrheiten in sozialen Netzwerken steht im Fokus der Online-Veranstaltung „Falschmeldungen und Hass-Nachrichten in sozialen Netzwerken“. Medienpädagoge Moritz Becker vom Verein Smiley bietet nach Mitteilung von Stadtsp