Warnstufe 2 bleibt auch nach dem Wochenende in Delmenhorst bestehen

Die Corona-Warnstufe 2 bleibt auch in der kommenden Woche bestehen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nachdem die Hospitalisierungsrate in Niedersachsen vier Tage lang unter dem Schwellenwert von Sechs lag, gab es Hoffnungen auf eine Rückkehr in Stufe 1. Am letzten Tag ist die Rate allerdings wieder gestiegen.

Insgesamt vier Tage ist nicht nur in Delmenhorst gehofft worden, dass die Hospitalisierungsrate bis Freitag unter Sechs bleibt. Nachdem die Hospitalisierung bereits am Donnerstag von 5,7 auf 5,9 gestiegen ist, stieg sie an Tag fünf mit 6,1