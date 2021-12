In der Ambulanz der Kinderklinik gibt es keine freien Impftermine mehr für Kinder für dieses Jahr. (Symbolbild)

Jan Woitas

Delmenhorst. Am Donnerstag noch angekündigt, am Freitag bereits ausgebucht: In der Ambulanz der Delmenhorster Kinderklinik sind alle Corona-Impftermine vergeben. Es gibt jedoch noch weitere Möglichkeiten.

Die am Donnerstag angekündigten Termine für die Corona-Impfungen von Kindern am Donnerstag, 16. Dezember, in der Ambulanz der Kinderklinik sind schon ausgebucht. Weitere Termine wieder im JanuarWeitere Termine für Kinder im Alter von fünf b