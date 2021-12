34 neue Corona-Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst steigt weiter

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert am Freitag laut RKI wieder gestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI am Freitag weiter gestiegen. Er bleibt allerdings weiter klar unter dem Niveau der Vorwoche.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 34 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind fünf mehr als am vergangenen Freitag. Der Inzidenzwert steigt damit weiter an und liegt nun bei 219,3. Damit liegt der Wert allerdings weiter unter de