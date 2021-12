Verkohlte Möbelstücke auf dem Gehweg vor dem Rathaus: Die Schadenssumme des Brandanschlags hat die Stadt inzwischen auf über 250.000 Euro nach oben korrigiert.

Günther Richter

Delmenhorst/Oldenburg. Der 31-Jährige soll sechs brennende Molotowcocktails ins Rathaus geworfen haben. Das Berufungsgericht reduzierte seine Haftdauer um drei Monate und setzte den Haftbefehl außer Vollzug.

Der 31-jährige Delmenhorster, der am 23. März mehrere Brandsätze in ein Fenster des Rathauses in Delmenhorst geworfen hatte und direkt verhaftet worden war, ist wieder frei. Das hat am Donnerstag eine Berufungskammer des Landgerichts Oldenb