Mit der Hilfe von CSM Ingredients konnten 200 Kinderwünsche in Erfüllung gehen. Heidi Kahlstorf (v.r.) und Horst von Soosten überreichten die Spende am Donnerstag symbolisch an Oberbürgermeisterin Petra Gerlach (vorne links) sowie Marco Mennebäck (links) und Ilaria Greco (mitte) vom Familien- und Kinderservicebüro.

Svana Kühn

Delmenhorst. 1245 Kinder haben am diesjährigen Kinderwunschbaum teilgenommen. Die Aktion käme aber nicht zustande ohne die Spenderinnen und Spender. 5000 Euro wurden am Donnerstag von CSM übergeben.

Endspurt im Familienzentrum Villa an der Oldenburger Straße. Am Donnerstag, 9. Dezember, wurden die letzten Geschenke überreicht. Genau 1245 Kindern aus einkommensschwachen Familien konnte in diesem Jahr durch die Kinderwunschbaumaktio