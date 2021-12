Johanniter eröffnen neue Corona-Teststation in Delmenhorst

Die Johanniter bieten ab Freitag kostenlose Corona-Tests an ihrem Standort in der Hasberger Straße an.

Moritz Frankenberg

Delmenhorst. Die Delmenhorster Johanniter eröffnen eine Teststation in der Fahrzeughalle der Dienststelle an der Hasberger Straße. Jeder darf sich hier kostenlos testen lassen.

Der Ortsverband Delmenhorst der Johanniter eröffnet eine eigene Teststation für PoCT-Antigen-Tests auf das Corona-Virus SARS CoV-2. Die Tests werden in der Fahrzeughalle in der Dienststelle der Delmenhorster Johanniter an der Hasberger Stra