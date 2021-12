Zweiter Corona-Todesfall in dieser Woche in Delmenhorst gemeldet

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert wieder gestiegen. Das RKI meldet zudem einen weiteren Todesfall. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach Dienstag hat der RKI nun am Donnerstag bereits den zweiten Corona-Todesfall in dieser Woche für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt wieder.

Der am Donnerstag vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Todesfall ist der mittlerweile 76. in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Delmenhorst. Erst am Dienstag war der 75. Todesfall gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Patienten