Die Soroptimistinnen Vera Gowarsch (3.v.l.), Regina Ungethüm-Meißner, Gunda Winkler und Stefanie Golisch (rechts) haben Pastorin Anne Ziegler (2.v.r.) ihre Weihnachtstüten überreicht. Annie (v.l.) und Marie und aus der Kirchengemeinde konnten ihre Präsente direkt mitnehmen.

Svana Kühn

Delmenhorst. Die Delmenhorster Soroptimistinnen spenden kleine Weihnachtspräsente im Gesamtwert von 500 Euro an Frauen, die sich nur Weniges leisten können. Am Dienstag haben sie die Tüten an Pastorin Anne Ziegler übergeben.

Kleine Naschereien gehören zu Vorweihnachtszeit einfach dazu. Doch viele Delmenhorsterinnen können sich diesen kleinen Luxus kaum leisten. Die Delmenhorster Soroptimistinnen, eine Organisation berufstätiger Frauen, hat es sich zur Aufg