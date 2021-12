30 Jahre drogenabhängig: Der Angeklagte wird sein Laster wohl nicht mehr los.

imago images/Steinach

Delmenhorst. Der angeklagte Mann aus Stuhr ist seit Jahrzehnten heroinabhängig. Bei der nächsten Verurteilung droht ihm eine Gefängnisstrafe.

Der Angeklagte aus Stuhr wäre wohl um seine Verhandlung wegen Drogenbesitzes vor dem Amtsgericht Delmenhorst herumgekommen, hätte er sich nicht am Abend des 30. April 2020 in einen Finger geschnitten – so tief, dass er die Notaufnahme aufsu