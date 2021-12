Nach über 20 Jahren als Pastorin in Delmenhorst geht Gitta Hoffhenke in den Ruhestand.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. Mit ihrem letzten Gottesdienst nimmt Gitta Hoffhenke am 12. Dezember Abschied als Pastorin in Delmenhorst und geht in den Ruhestand. Im nächsten Lebensabschnitt möchte sie sich verstärkt ihren Hobbys widmen.

In Gedanken schreibt Gitta Hoffhenke schon an ihrer Abschiedspredigt. Denn am 12. Dezember um 10 Uhr leitet sie ihren letzten Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche, bevor sie in den Ruhestand geht. Ihrem Abschied nach über 20 Ja