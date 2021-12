Das Service-Center der Stadtwerke Delmenhorst bleibt Freitag und Samstag geschlossen.

Kai Hasse

Delmenhorst. Das Service-Center der Stadtwerkegruppe Delmenhorst ist Freitag und Samstag nicht geöffnet. Grund ist eine Software-Umstellung.

Das Service-Center der Stadtwerkegruppe an der Langen Straße ist am Freitag, 10. Dezember, sowie am Samstag, 11. Dezember, geschlossen. Grund ist eine Softwareumstellung. Deshalb wird auch das digitale Service-Center nicht verfügbar sein.&n