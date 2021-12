Für ein Fahrticket müssen Nordwestbahn-Kunden, die nach Bremen wollen, am Bahnhof Heidkrug noch bis Februar zum anderen Bahnsteig laufen - und dafür Zeit einplanen.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Wer am Bahnhof Heidkrug in Delmenhorst aktuell ein Ticket für eine Fahrt nach Bremen lösen will, muss Umwege auf sich nehmen. Was die Nordwestbahn Kundenklagen entgegnet.

Mit 75 moderneren Fahrkartenautomaten will die Nordwestbahn (NWB) mehr Service entlang ihrer Strecken bieten – doch am Bahnhof Heidkrug sorgt aktuell ein fehlender Automat für Kundenfrust. Mindestens 20 Minuten zusätzlich, zum Teil noc