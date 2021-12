Ansturm auf Booster-Impfaktion bei Zurbrüggen in Delmenhorst

Der Ansturm auf die Booster-Impfaktion bei Zurbrüggen in Delmenhorst war von Beginn an groß. (Archivfoto)

Thomas Breuer

Delmenhorst. Ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuz Delmenhorst hat am Dienstag bei Zurbrüggen in Delmenhorst Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Der Ansturm auf die Booster-Impfaktion war von Beginn an groß.

Die Stadt Delmenhorst und das Deutsche Rote Kreuz boten am Dienstag bei Zurbrüggen an der Seestraße zwischen 9 und 16 Uhr eine Impf-Aktion für Auffrischungsimpfungen an. Ganz ohne Anmeldung konnten Personen ab 30 Jahren