Todesfall überschattet stark sinkende Inzidenz in Delmenhorst

Das RKI hat für Delmenhorst einen weiteren Corona-Todesfall und eine stark sinkende Inzidenz gemeldet.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Dienstag den mittlerweile 75. Todesfall in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt derweil deutlich.

