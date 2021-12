Der Weihnachtsmann ließ sich schon im El Toro sehen und überreichte allen Kindern süße Weihnachtstüten.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Dem Delmenhorster Lokal El Toro sind fast alle geplanten Weihnachtsfeiern weggebrochen. Für Kinder wartete es jetzt dennoch mit einer Feier auf.

Anfang Juli erst hat das El Toro am Friesenpark in neuer Regie eröffnet, zum 1. Dezember musste Betriebsleiter Patrick Baier sein Personal komplett in Kurzarbeit schicken. Wegen Corona und 2Gplus für die Gastronomie hat er inzwischen 7