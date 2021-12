Hier werden an den Feiertagen in Delmenhorst Corona-Tests gemacht

An Weihnachten und Silvester sind die Testzentren in Delmenhorst zu anderen Zeiten geöffnet als üblich. Einige bleiben sogar komplett geschlossen.

dpa/ Marijan Murat

Delmenhorst. Aufgrund der 2Gplus-Regelung benötigen viele Delmenhorster auch an Weihnachten und Silvester einen negativen Corona-Test. Allerdings sind nicht alle Testzentren über die Feiertage geöffnet.

Die meisten Corona-Testzentren in Delmenhorst sind an den Feiertagen geöffnet. Allerdings haben vor allem am 1. und 2. Weihnachtstag viele Stationen geschlossen. Wer einen Test benötigt, weil er an den Feiertagen in ein Restaurant