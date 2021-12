Asia Cuisine folgt auf Müllers Wurstdiele bei Kaufland in Delmenhorst

Spezialitäten aus ihrer Heimat Vietnam und aus anderen asiatischen Ländern serviert Thi Hong Thuy Tran mit ihrem Team bei Asia Cuisine im Kaufland an der Stedinger Straße.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Statt Wurstwaren gehen in der Kaufland-Ladenzeile an der Stedinger Straße jetzt asiatische Spezialitäten über die Theke. Bei "Asia Cuisine" serviert Thi Hong Thuy Tran die Reisnudelsuppe ihrer Oma aus Vietnam.

Vietnamesische Reisnudelsuppe, Thai-Curry, Japan-Bratnudeln: Die Karte des Imbiss-Restaurants "Asia Cuisine", das am Freitag in der Kaufland-Passage an der Stedinger Straße neu eröffnet hat, umfasst Spezialitäten aus mehreren asiatisch