89-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß in Delmenhorst

Eine Frau ist am Montag bei einem Unfall in Delmenhorst gestorben.

Nonstopnews

Delmenhorst. Bei einem Unfall am Montagvormittag ist die Beifahrerin eines Unfallwagens gestorben. Die Ursache ist noch unklar.

Nach Angaben der Polizei hat sich am Montagvormittag gegen 10.25 Uhr ein schwerer Unfall auf dem Burggrafendamm in Höhe Wiekhorner Heuweg in Delmenhorst ereignet. Zwei Autos sind dabei frontal zusammengestoßen.