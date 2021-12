Delmenhorst lehnt Kreisverkehr an Stedinger Straße ab

An dieser Stelle bekommt Delmenhorst eine neue Kreuzung: Stedinger Straße in Höhe "Rhodos".

Michael Korn

Delmenhorst. An der stark befahrenen Stedinger Straße wird zwischen Jute und Wollepark eine neue Kreuzung gebaut. Darum will die Stadt an der Stelle keinen Kreisel.

An der Stedinger Straße wird zwischen Jute und Wollepark eine neue Kreuzung gebaut. Das hat jetzt der Planungsausschuss des Stadtrates einstimmig beschlossen. Sie ist notwendig, weil der Wollepark künftig nur noch über d