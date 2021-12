Relativ gleichbleibende Werte gelten für Delmenhorst.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. 28 neue Corona-Infektionen hat das Robert-Koch-Institut für Delmenhorst am Sonntag gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt wieder.

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Sonntag nach einem Hochstand am Samstag wieder gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt er nach 28 Neuinfektionen am Sonntag nun bei 240,0 – nach 249,0 am Samstag.Leichte Steigerung im La