Ist mit 89 Jahren gestorben: Harald Wilder, langjähriger Pfarrer an der Stadtkirche in Delmenhorst.

Tammo Ernst

Delmenhorst. Die evangelisch-lutherische Stadtkirchengemeinde trauert um ihren langjährigen früheren Pfarrer: Harald Wilder ist am 24. November im Alter von 89 Jahren gestorben.

„Die letzte Predigt am Sonntag in der Stadtkirche war für Pastor Wilder die Gelegenheit, 40 Jahre Kirchenarbeit zusammenzufassen“, berichtete das dk im April 1996 anlässlich seiner offiziellen Verabschiedung in den Ruhestand. „Die wesentlic