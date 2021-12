Woher stammt der Brauch des Nikolauslaufens in Delmenhorst?

Die Freuden des 6. Dezember: Beim Nikolauslaufen in den 1950er Jahren wanderte in den Delmenhorster Geschäften eine Menge Süßes in die Säcke der jungen Nikoläuse.

Hermann Weizsäcker

Delmenhorst. DK-Autor Dieter Rüdebusch erinnert sich an die "Jagd" nach Süßigkeiten am Nikolaustag in der Nachkriegszeit und geht den Wurzeln dieses Brauches nach.

Alljährlich, wenn am 6. Dezember, dem Tag des hl. Nikolaus, die Dunkelheit einbricht, laufen in Delmenhorst und in der Hansestadt Bremen Gruppen verkleideter Kinder von Geschäft zu Geschäft oder auch von Haus zu Haus. Sie sagen Ge