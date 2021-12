33 neue Corona-Fälle in Delmenhorst – Inzidenzwert steigt

Immer noch sehr hoch ist der Inzidenzwert in Delmenhorst.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Robert-Koch-Institut hat am Samstag für Delmenhorst 33 neue Corona-Infektionen gemeldet. Mittlerweile summieren sich die Fälle damit auf fast 6600.

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Samstag nochmal ein Stückchen geklettert, nachdem er die vergangenen Tage weitgehend auf demselben Niveau geblieben war. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt er nach 33 Neuinfektionen am Samstag