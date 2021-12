Delmenhorster Postenhandel bietet Weihnachtsausstellung in Bremen

Christoph Pawlowski vom Delmenhorster Postenhandel Nord bietet in der Bremer Messehalle 6 viel Weihnachtliches an.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Im Dauerkonflikt mit der Stadt Delmenhorst lässt der Postenhandel Nord die Kassen auswärts klingeln. Die Inhaber hätten es weiterhin gern anders.

Die größte Delmenhorster Weihnachtsausstellung findet in Bremen statt. In der Messehalle 6 auf der Bürgerweide haben Christoph und Jens Pawlowski mit ihrem Team aus zwei Dutzend Leuten auf 5000 Quadratmetern das aufgebaut, was mit 70 Lastwa