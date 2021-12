Wasserstoff tanken? Das könnte für Autofahrer mit entsprechenden Antrieben in ihren Fahrzeugen in Zukunft auf dem neuen Betriebshof der Delbus möglich sein. (Symbolfoto)

Bernd Wüstneck/dpa

Delmenhorst. Wasserstoff als grüner Energieträger bietet großes wirtschaftliches Potenzial. Doch wie kann dieses in Zukunft in Delmenhorst genutzt werden?

In einem Punkt sind Delmenhorster unschlagbar: Wenn es darum geht, den Namen unserer Heimatstadt in hippe und innovative Projektbeschreibungen zu quetschen, macht uns keiner was vor: Die Delmetal-Kaserne in Adelheide ist noch ein weniger sp