Der SV Atlas um Marek Janssen (am Ball) hat beim HSC Hannover verloren.

Lars Pingel

Hannover/Delmenhorst. Atlas Delmenhorst hat am Sonntag, 5. Dezember, beim HSC Hannover verloren und so den vorzeitigen Sprung in die Meisterrunde der Fußball-Regionalliga Nord, der zudem den Ligaverbleib gebracht hätte, verpasst. Der Live-Ticker zum Nachlesen.