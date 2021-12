Zertifikatsübergabe an die Teilnehmenden der Grundqualifizierung zur Kindertagespflegeperson

vhs Delmenhorst

Delmenhorst. In Kooperation mit der Stadt Delmenhorst haben sich an der VHS knapp 30 Kursteilnehmer im Bereich der Kindertagespflege qualifizieren können. Nun können sie endlich ihre Abschlusszertifikate in den Händen halten.

Die Teilnehmenden zweier Qualifizierungskurse im Bereich Kindertagespflege konnten am 30. November endlich die Abschlusszertifikate in den Händen halten. Die Qualifizierung fand in Kooperation der VHS Delmenhorst mit der Stadt Delmenhorst s