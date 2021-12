29 neue Corona-Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst unverändert

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Freitag laut RKI stabil. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Freitag laut RKI mit 238,7 stabil geblieben. Seit 14 Tagen steht der Wert nun über 200.

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Freitag auf dem gleichen Niveau wie am Donnerstag geblieben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat 29 neue Corona-Fälle für die Stadt gemeldet. Der Inzidenzwert liegt somit bei 238,7. Seit zwei Wochen lie