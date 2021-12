Ein einstimmiges Ja für den neuen Förderschulzweig gab es am Dienstag im Rat.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Der Anteil der Schüler in Delmenhorst, die emotional und sozial gefördert werden müssen, ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Ihre Zahl hat sich seit 2010 verzwölffacht. Darum soll ein neues Förderschulangebot entstehen.

In der Stadt Delmenhorst soll ein neuer Förderschulzweig entstehen, der sich mit der Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen befasst. Das hat der Stadtrat in Delmenhorst am Dienstag in seiner Sit